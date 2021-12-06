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الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية

مال وأعمال

الليرة التركية تهبط وتقترب من مستويات قياسية
Reuters
صورة تعبيرية
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عادت العملة التركية للتراجع، اليوم الاثنين، واقترب سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال التعاملات من أدنى المستويات التي تم تسجيلها مؤخرا.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف العملة التركية بنسبة 1% وبلغ 13.83 ليرة للدولار.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 50% منذ بداية العام، وكان يتم تداول العملة التركية في بداية 2021 عند 7.4 ليرة للدولار، وفي 23 نوفمبر الماضي تراجعت الليرة بنسبة 16% مسجلة مستويات قياسية متدنية.

وجاء الهبوط، بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 15% من 16%، الخطوة التي يؤيدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.

المصدر: نوفوستي

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