موسكو ونيودلهي تتفقان على إنتاج مشترك لأسلحة روسية في الهند

تربط روسيا والهند علاقات استراتيجية في مختلف المجالات بما في ذلك في المجال العسكري التقني، حيث تعد نيودلهي أحد أبرز مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

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وكشف دميتري شوغاييف، رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، في حديث لـRT، عن تفاصيل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها اليوم مع الجانب الهندي خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين حول التعاون التقني العسكري، والتي جرت برئاسة وزيري دفاع البلدين.

ووصف المسؤول الروسي اجتماع اليوم بالمهم والبارز كونه تم بشكل شخصي في ظل جائحة كورونا، حيث قال: "اجتماع اليوم يعد حدثا مهما كون اجتماع اللجنة تم بشكل حضوري بعد أن تم الغاء الاجتماع العام الماضي بسبب جائحة كورونا".

وعن المسائل التي تم بحثها، أشار شوغاييف إلى أنه تمت مناقشة مسائل التعاون في المجال العسكري التقني ونتائج عمل 2020 و2021. كذلك تمت مناقشة آفاق التعاون للمستقبل، حيث تم تحديد الاتجاهات المهمة، وتم التوقيع على وثيقة بارزة وهي "برنامح التعاون العسكري والتقني حتى العام 2031"، أي تم وضع خطط للتعاون للسنوات العشر القادمة، والتي تتضمن توريد أسحلة ومعدات عسكرية وإنتاجا مشتركا لبعض الأنواع في الهند.

وأضاف أنه تم اليوم إبرام اتفاقية لتصنيع البندقية الروسية الحديثة من طراز "أ كا 203" في الهند، الحديث يدور حول تصنيع 600 ألف بندقية من هذا النوع في مصنع مشترك بهدف تلبية الطلب الهندي على هذا النوع من السلاح.

وأشار إلى أن الهند تعد أحد الشركاء الاستراتيجين المهمين لروسيا، حيث أن حجم حقيبة الطلبات العسكرية مع هذه الدولة يتجاوز مستوى 14 مليار دولار، ويتم تنفيذ اتفاقيات مهمة بما في ذلك توريد منظومة الدفاع الجوي "إس 400"، حيث من المخطط توريد الفوج الأول من هذه المنظومة بحلول نهاية العام.

وعن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو على التعاون العسكري بين روسيا والهند، أكد المسؤول أنه يتم التخلي عن عملة الدولار في العقود واستخدام عملات وطنية، لافتا إلى وجود تفاهمات بين موسكو ونيودلهي بهذا الشأن.

وتربط موسكو ونيودلهي علاقات استرتيجية، إذ زودت روسيا الهند بمعدات عسكرية وأسلحة تزيد قيمتها عن 65 مليار دولار طوال فترة التعاون العسكري التقني بين البلدين. وفي وقتنا الحاضر، البحرية الهندية مجهزة بمعدات روسية بنسبة 80%، بينما سلاح الجو بنسبة 70% وفقا لتقديرات الخبراء.

وفي أكتوبر 2018، أبرمت موسكو ونيودلهي عقدا لتوريد 5 مجموعات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 400" بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.

ومن الاتفاقات البارزة الموقعة بين البلدين، اتفاقية لتوريد 4 فرقاطات روسية من طراز 11356 ومجموعة كبيرة من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز Igla.

المصدر: RT