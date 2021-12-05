هل تأثرت إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بعد وقف ضخه عبر المغرب (فيديو)

أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، أن إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا لم تتأثر بوقف ضخه عبر الأراضي المغربية.

وأوضح حكار في تصريح لقناة "الجزائر الدولية"، أن بلاده تمد إسبانيا بالكميات التعاقدية المطلوبة دون تسجيل أي نقص أو تغيير.

وتوقفت الجزائر رسميا في نهاية أكتوبر الماضي عن توريد الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي المار عبر الأراضي المغربية.

وكانت وزيرة البيئة والطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا رودريغز قد أكدت في وقت سابق أن السلطات الجزائرية التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجت ذلك.

وأفادت تيريزا ريبيرا بأن بلادها راكمت احتياطيات من الغاز الطبيعي تعادل 43 يوما من الاستهلاك.

وأضافت ريبيرا في مقابلة مع "تي في إي" أن السلطات الجزائرية التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجته.

وأوضحت أن هناك جزءا من كميات الغاز الموجهة للاستهلاك في عام 2022 ستصل عن طريق السفن، مشددة على أنه لا يوجد سيناريو يدفع إلى التفكير في انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية + وكالات