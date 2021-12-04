بقيمة 8.5 مليار دولار.. الخطوط السعودية تبرم اتفاقا مع "CFM إنترناشونال" الفرنسية

أعلنت الخطوط السعودية يوم السبت أنها أبرمت اتفاقا مع "CFM انترناشونال" الفرنسية بقيمة 8.5 مليار دولار (32 مليار ريال) بالأسعار المعلنة.

ووقعت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية مع شركة CFM الدولية المصنعة لمحركات الطائرات، بالتزامن مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للسعودية.

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وتهدف الاتفاقية لشراء محركات من نوع LEAP - A1 لتشغيل أسطول السعودية الجديد من طائرات إيرباص المكون من 35 طائرة A 321 neo المتوقع وصولها تباعا اعتبارا من 2022، و30 طائرة من طراز A 320 neo.

كما تضمنت الاتفاقية عقدا للصيانة وخدمات طويلة الأمد بالإضافة إلى 20 طائرة أخرى مستأجرة من طراز A 320 neo وتقدر قيمة هذه الاتفاقية بحوالي 32 مليار ريال.

وتشغل الخطوط السعودية من مقرها في جدة 61 طائرة A 320 ceo مزودة بمحركات CFM56-5B، و11 طائرة تابعة لشركة طيران أديل من طراز A 320 ceo مزودة بمحركات CFM56-5B و5 طائرات A 320 neo بمحركات LEAP - A1.

وذكر مدير عام الخطوط السعودية إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن CFM ستقدم الدعم الهندسي المطلوب لتوطين هذه القدرات وتعزيز خبرات الشركة في مجالات الصيانة والإصلاح والتوضيب، وتمكينها من ضمان قدرتها الكاملة لدعم أعمال الصيانة لمحركات الخطوط السعودية و"طيران أديل" كمرحلة أولى.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة CFM فيليب كوتو: "نتشرف بالثقة التي توليها لنا الخطوط السعودية باختيار منتجاتنا وخدماتنا، وأؤكد أننا ملتزمون دائما بتوفير أعلى معايير الجودة ونسعى لتقديم قيمة مضافة لعمليات الخطوط السعودية وطيران أديل".

المصدر: وكالات