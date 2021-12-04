ميشوستين يجول في الجناح الروسي في "إكسبو 2020" بدبي

زار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، برفقة وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، جناح روسيا في "إكسبو 2020" في دبي، وذلك في إطار يوم روسيا في المعرض.

في الطابق الأرضي للجناح، وهو أحد أكبر أجنحة المعرض، تعرّف ميشوستين على محتويات قسم متحف البوليتكنيك "من روسيا مع كل حب".

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ونصبت داخل الجناح شاشة عرض يمكن بواسطتها مشاهدة 34 اختراع وفكرة كانت تعتبر خارقة وقت ظهورها.

كما اطلع ميشوستين على كتاب "Russia creates"، وهو عبارة عن موسوعة تعرف الزوار علىتاريخ الإبداع الروسي من بطرس الأكبر حتى يومنا هذا، في مختلف المجالات: الفضاء والعلوم والطب والفن والموسيقى والمسرح والسينما والأزياء وفن الطهو والأدب والبزنس. بعد ذلك وقف رئيس الوزراء عند قسم "موسكو 2030"، الذي يحكي عن موسكو وإنجازاتها كمدينة حديثة سريعة التطور.

المصدر: نوفوستي