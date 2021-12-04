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صندوق النقد الدولي: متحور "أوميكرون" سيؤدي على الأرجح إلى خفض توقعات النمو العالمي

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي: متحور
Reuters
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا (صورة أرشيفية)
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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" .

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وأضافت غورغيفا خلال مؤتمر "رويترز نكست": إن "ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة هذا العام و4.9 بالمئة في العام القادم، مشيرا في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

المصدر: رويترز

 

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