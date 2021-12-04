ما الاتفاقات التي وقعتها فرنسا والإمارات؟

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الإمارات، ولقاؤه محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن الاتفاقات التي وقعت بين الجانبين الفرنسي والإماراتي هي الآتية:

1ــ مذكرة تفاهم بين شركة "مبادلة" ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية.

2ــ مذكرة تفاهم بين شركتي " مبادلة للاستثمار " و "BPI France".

3ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا.

4ــ اتفاقية تعاون بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" و"توتال للطاقة".

5ـــ عقد بين " بروج " و" تيكنب" لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي لتوسعة مشروع " بروج 4 ".

6ــ مذكرة تفاهم بين "مصدر" و"إنجي"، حول تحالف إستراتيجي.

7ــ اتفاقية شراء طائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع في الإمارات و"Dassault Aviation".

8ـــ اتفاقية بشأن تزويد معدات أسلحة "رافال" بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة "MBDA".

9ــ اتفاقية شراء طائرات عمودية "H225M" وخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و"Airbus Helicopters".

10ــ مذكرة تفاهم بين شركة "أبو ظبي" القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

11 ــ التعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة في 6 مارس 2007.

12 ــ "خطاب نوايا" بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين "مركز محمد بن راشد للفضاء"، و"المركز الوطني للدراسات الفضائية" في فرنسا.

13 ـــ مذكرة تفاهم بين "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " وشركة " الكتريسيتة دو فرونس" في مجال الطاقة النووية.

المصدر: "وام"