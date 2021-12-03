"بروج" الإماراتية توقع اتفاقية مع "تكنيب" الفرنسية بـ1.58 مليار دولار
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvoi
أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي أن شركة "بروج" الإماراتية وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "تكنيب" الفرنسية بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار ولار) لتوسيع مصنع "بروج 4" في الرويس.
وأضاف المكتب أن الاتفاقية تمنح خمسة عقود للهندسة والمشتريات والبناء والتمويل إلى الشركة الفرنسية بالتعاون مع شركة "الهدف" للإنشاءات الهندسية، لدعم مشروع توسعة مصنع "بروج 4" تعزيزا لمكانة مجمع بروج ليصبح أكبر مجمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.