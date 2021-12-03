 
مباشر

"بروج" الإماراتية توقع اتفاقية مع "تكنيب" الفرنسية بـ1.58 مليار دولار

مال وأعمال

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvoi

أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي أن شركة "بروج" الإماراتية وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "تكنيب" الفرنسية بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار ولار) لتوسيع مصنع "بروج 4" في الرويس.

إقرأ المزيد
فرنسا توقع صفقة لبيع 80 مقاتلة
فرنسا توقع صفقة لبيع 80 مقاتلة "رافال" للإمارات

وأضاف المكتب أن الاتفاقية تمنح خمسة عقود للهندسة والمشتريات والبناء والتمويل إلى الشركة الفرنسية بالتعاون مع شركة "الهدف" للإنشاءات الهندسية، لدعم مشروع توسعة مصنع "بروج 4" تعزيزا لمكانة مجمع بروج ليصبح أكبر مجمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا