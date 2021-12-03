"بروج" الإماراتية توقع اتفاقية مع "تكنيب" الفرنسية بـ1.58 مليار دولار

أعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي أن شركة "بروج" الإماراتية وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "تكنيب" الفرنسية بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار ولار) لتوسيع مصنع "بروج 4" في الرويس.

إقرأ المزيد

وأضاف المكتب أن الاتفاقية تمنح خمسة عقود للهندسة والمشتريات والبناء والتمويل إلى الشركة الفرنسية بالتعاون مع شركة "الهدف" للإنشاءات الهندسية، لدعم مشروع توسعة مصنع "بروج 4" تعزيزا لمكانة مجمع بروج ليصبح أكبر مجمع للبولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.

المصدر: رويترز