بايدن: الصين قد تفرج عن كميات أكبر من احتياطياتها النفطية
Reuters
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رجح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تفرج الصين عن كميات أكبر من احتياطياتها النفطية، رغم أنها لم تقدم على ذلك بعد.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الانخفاض في أسعار الوقود بدأ ينعكس على الأمريكيين، وقال: "ربما تفعل الصين المزيد أيضا.. لم تفعل ذلك بعد".
وأكد أن قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بينها الهند واليابان الإفراج عن كميات من احتياطياتها، يهدف للمساعدة في خفض الأسعار.
المصدر: رويترز
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