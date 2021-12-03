"القطب الشمالي النظيف".. دعوة لمشاركة الشركات الروسية في المبادرة البيئية

دعا وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف الشركات الكبيرة العاملة في مناطق القطب الشمالي إلى المشاركة في مشروع "القطب الشمالي النظيف".

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ويهدف مشروع "القطب الشمالي النظيف" إلى تنظيف منطقة القطب الشمالي ومياه المحيط المتجمد الشمالي من النفايات، وذلك تحت إشراف معهد "شيرشوف" الروسي لدراسة المحيطات والبحار.

وقال تشيكونكوف، خلال مشاركته في منتدى حول تنمية منطقة القطب الشمالي منعقد في مدينة بطرسبورغ: "سنكافح لجذب متطوعين جديد إلى المبادرة، وستكون هذه المبادرة بمثابة حافز لمشاركة أكبر الكيانات الاقتصادية وأكبر الشركات العاملة في القطب الشمالي. راقبنا دور (نوريلسك نيكل) في هذه المبادرة وأود أن أرى لاعبين رئيسيين آخرين أيضا".

وأشار إلى أن المشاركة النشطة للأعمال التجارية ضرورية لحماية طبيعة القطب الشمالي من التأثيرات السلبية التي هي من صنع الإنسان.

وفي العام 2021، تم جمع أكثر من 1.5 ألف طن من النفايات في إطار مشروع "القطب الشمالي النظيف".

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية من 2 وإلى 4 ديسمبر الجاري منتدى حول تنمية منطقة القطب الشمالي بعنوان "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل".

ويبحث المشاركون في المنتدى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشمال روسيا. وتعطي روسيا أولوية كبيرة لتنمية منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك ممر الملاحة الشمالي، وتعد المنطقة غنية بالثروات وواعدة.

المصدر: تاس