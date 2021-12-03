"موانئ دبي العالمية" تنسحب من عرض لخصخصة ميناء حيفا

قالت الجهة المعنية بالخصخصة في إسرائيل إن شركة "موانئ دبي العالمية" انسحبت من عرض مشترك مع شركة إسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا.

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وأبرمت "موانئ دبي العالمية" اتفاقا مع شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية للتعاون حصريا في خصخصة ميناء حيفا، أحد المينائين الرئيسيين على البحر المتوسط.

لكن في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، قالت سلطة الشركات الحكومية الإسرائيلية إن "موانئ دبي" طلبت إنهاء شراكتها في هذا العرض، مضيفة أن "شيبياردز إندستريز" طلبت مواصلة العمل بمفردها.

ولم تذكر شركة "موانئ دبي العالمية" سبب انسحابها من العرض، وقالت في بيان إنها "على الرغم من أنها قررت عدم المشاركة بعد الآن في خصخصة ميناء حيفا، فإنها ما زالت مهتمة بالاستثمار في إسرائيل باعتبارها من المراكز التجارية الرئيسية".

وأضافت شركة تشغيل الموانئ التي مقرها دبي أنها ستقيم المزيد من الفرص في إسرائيل لدى ظهورها.

وكان العرض المشترك واحدا من عدة مشروعات بين إسرائيل والإمارات أعقبت اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات في العام الماضي.

وفي بيان، قالت شركة "شيبياردز إندستريز" الإسرائيلية إنها "تدرس خيارات مختلفة من أجل مواصلة العملية سواء بمفردها أو من خلال الانضمام إلى شركاء آخرين".

ومن المتوقع إعلان الفائز في مناقصة خصخصة ميناء حيفا قبل نهاية 2021.

المصدر: رويترز