فرنسا تصدر ضوابط جديدة بشأن القادمين من مصر

أصدرت شركة الطيران المصرية "مصر للطيران" تعليمات بشأن المسافرين من مصر إلى فرنسا، وذلك بناء على تعليمات صدرت من الدول الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" إنه "بناء على تعليمات دولة فرنسا في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد تقرر اعتبارا من الدقيقة الأولى لفجر يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 أنه على جميع الركاب المسافرين على رحلات "مصر للطيران" من القاهرة إلى باريس سواء من الحاصلين على جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا أو غيرهم ضرورة تقديم تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة أو توفير شهادة تحليل (Antigen test) وذلك لمن يزيد اعمارهم فوق 12 عام".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم ظهور متحور جديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، والذي أثار مخاوف من حدوث إغلاقات جديدة.

المصدر: RT