"الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الخميس مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى منتصف فبراير المقبل، بما يحول دون إغلاقها.

ووافق المجلس على المشروع بواقع 69 صوتا مقابل 28، مما يبقي على تمويل الحكومة عند مستواه الحالي حتى 18 فبراير ويمنح الرئيس الديمقراطي جو بايدن وقتا كافيا لتوقيعه كي يصبح قانونا.

وينتهي تمويل الحكومة الحالي عند منتصف ليل الجمعة.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في وقت سابق من الخميس.

المصدر: "رويترز"