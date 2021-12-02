بسبب غياب الوضوح.. "ريان إير" تلغي جميع رحلاتها من وإلى المغرب

قال الناقل الجوي الأول في أوروبا "ريان اير" (Ryanair) إنه قرر إلغاء جميع رحلاته من وإلى المغرب ابتداء من ديسمبر إلى غاية الأول فبراير 2022.

وبررت الشركة التي تقدم خدمات منخفضة التكلفة قرارها هذا بـ"غياب وضوح من قبل الحكومة المغربية بخصوص منع الحركة الجوية".

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وقالت "ريان اير" في بيان إن قرار المغرب الصادر يوم 28 نوفمبر بإغلاق حدودها الجوية لمدة أسبوعين بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) كان له أثر على 160 ألف عميل حتى الآن.

كما أشارت إلى أنها مضطرة لإلغاء جميع رحلاتها نحو المغرب التي كانت مقررة إلى غاية فاتح فبراير، وهو ما يجعل 230 ألف مسافر إضافي أمام تعثر مشاريع رحلاتهم".

وأعربت الشركة عن أسفها لإلغاء رحلاتها إلى المغرب حتى فبراير، وقالت إنها اتصلت بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتطبيقها الإلكتروني، وتم إبلاغهم بالخيارات المتاحة لهم، بما في ذلك تغيير الرحلة مجانا أو استرداد الأموال.

وذكرت أنها تلقت إشعارا بمنع الرحلات من وإلى المغرب بدءا من 29 نوفمبر وإلى غاية 13 ديسمبر 2021، مشددة على ضرورة أن تناقش السلطات المغربية مع شركات النقل الجوية ما سيقع بعد منتصف شهر ديسمبر.

إلى ذلك ألغت شركتا طيران منخفضتا التكلفة "إيزي جيت" و"ترانسافيا"، جميع الرحلات الجوية إلى المغرب.

المصدر: وكالات