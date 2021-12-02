وزير الطاقة الجزائري: أساسيات سوق النفط مرنة رغم أوميكرون" واللجوء للاحتياطيات الاستراتيجية

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها في إطار مجموعة "أوبك+"، مواصلة إمداد سوق النفط العالمية بـ400 ألف برميل يوميا إضافية خلال يناير المقبل.

يأتي ذلك وفقا لاتفاق التعاون الذي وقعته "أوبك"، حسب ما أعلنه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم الخميس.

وفي تصريح للصحافة عقب اختتام أشغال الاجتماع الوزاري الـ23 لدول "أوبك" وخارج "أوبك"، قال الوزير:"بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق أوبك والاجتماع الوزاري الذي يضم الدول الموقعة على اتفاق التعاون، حيث تمت دراسة كل التقارير المتعلقة بأوضاع سوق النفط العالمية و تقرير اللجنة التقنية لأوبك، اتضح لنا أن أساسيات السوق مرنة رغم ظهور المتحور الجديد لكورونا واللجوء إلى استخدام الاحتياطات الاستراتيجية".

وتابع: "وبذلك قررنا مواصلة إمداد السوق بكمية تقدر بـ400 ألف برميل يوميا وذلك لشهر يناير 2022".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية