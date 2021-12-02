"سنام" تستحوذ على 25 بالمئة في شركة غاز شرق المتوسط

أعلنت مجموعة "سنام" أكبر مجموعة لخطوط أنابيب الغاز في أوروبا اليوم الخميس، أنها استكملت استحواذها على حصة 25 بالمئة في شركة غاز شرق البحر المتوسط​ (إي.إم.جي).

وتمتلك الشركة خط أنابيب بين إسرائيل ومصر، لتدخل منطقة يرتفع فيها الطلب على الغاز.

وخط أنابيب غاز العريش عسقلان البالغ طوله 90 كيلومترا، جزء مما يسمى بخط أنابيب غاز السلام، وهو أحد مصادر إمدادات الطاقة الرئيسية لمصر، ويربط محطة عسقلان الإسرائيلية بمحطة استقبال العريش المصرية.

وقالت سنام إنها دفعت حوالي 50 مليون دولار مقابل الحصة التي استحوذت عليها من شركة الطاقة التايلاندية "بي.تي.تي إنرجي ريسورسز".

وتمتلك شركتا "ديليك دريلينج" الإسرائيلية و"شيفرون الأمريكية" حصصا في شركة إي.إم.إي.دي أكبر مساهم في إي.إم.جي.

المصدر: رويترز