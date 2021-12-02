بطرسبورغ.. انطلاق منتدى حول تنمية منطقة القطب الشمالي

انطلق اليوم الخميس في مدينة بطرسبورغ الروسية منتدى حول تنمية منطقة القطب الشمالي، المنطقة الغنية بالثروات والواعدة، والتي تحتوي على ممر الملاحة الشمالي.

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وتستمر أعمال المنتدى إلى الـ4 من ديسمبر الجاري، ويبحث المشاركون في المنتدى الدولي الحادي عشر، الذي يحمل عنوان "القطب الشمالي: الحاضر والمستقبل"، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشمال روسيا.

ويتوقع أن يشارك في المنتدى، الذي يعد حدثا رئيسيا في روسيا، أكثر من 2500 مندوب من 40 منطقة روسية و 15 دولة أجنبية، وسط إجراءات صحية ووبائية صارمة.

وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي فرضت واقعا جديدا في حياتنا، فإن المنتدى يتضمن شكلا مختلطا من المشاركة، مشاركة حضورية وعن بعد (عبر الإنترنت).

ويعقد المنتدى بدعم ومشاركة من الحكومة الروسية والجمعية الفيدرالية والوزارات والإدارات ذات الصلة، والمشاركين في روسيا في النشاط الاقتصادي في منطقة القطب الشمالي.

وسيبحث المشاركون 9 مجالات رئيسية وهي: السياسة الاجتماعية، والاقتصاد، والبنية التحتية لمنطقة القطب الشمالي، والعلوم والتكنولوجيا، والبيئة، والتعاون الدولي، والأمن المتكامل للقطب الشمالي المنطقة، والتنمية الإقليمية، والصناعات الإبداعية في القطب الشمالي.

وتعطي روسيا أولوية كبيرة لتنمية منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك ممر الملاحة الشمالي، الذي يمتد عبر المنطقة ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي.

تولي روسيا لتنمية هذا الممر أهمية كبيرة، ويأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف لتطوير منطقة القطب الشمالي، الغنية بالموارد الطبيعية.

المصدر: RT + نوفوستي