لوكاشينكو يعلق على مسألة إنشاء عملة موحدة مع روسيا

اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا وبيلاروس "لم تقتربا بعد" من إنشاء عملة موحدة.

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وقال لوكاشينكو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه وكالة "نوفوستي": "الأمر يتطلب مستوى أعلى من التكامل لم نقترب منه بعد. وعندما نصل إليه، سنقرر في هذا الموضوع".

واعتبر لوكاشينكو، أنه لا داعي لإثارة مسألة العملة الموحدة في الوقت الحالي، مشيرا إلى ضرورة الانتقال إلى عملة موحدة تدريجيا "خطوة بخطوة".

مع ذلك، أكد الرئيس البيلاروسي أن عملية تكامل بلاده مع روسيا "لا حدود" لها.

وكانت موسكو ومينسك قد أقرتا في سبتمبر الماضي 28 برنامجا للتكامل تخص مختلف جوانب تطور دولة الاتحاد بينهما، وتشمل تنفيذ سياسة اقتصادية مشتركة عامة، وتكامل أنظمة الدفع، وتعميق التعاون في أمن المعلومات، والجمارك، والضرائب، والطاقة، وغيرها من المجالات.

المصدر: :نوفوستي"