النفط يصعد مع احتمال وقف "أوبك+" زيادة الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن يوقف تجمع "أوبك+" زيادة الإمدادات وسط تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحد من الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 69.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجعت نصفا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.7 بالمئة أيضا إلى 66.05 دولار للبرميل بعد هبوطها 0.9 بالمئة أمس الأربعاء.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية المحدودة: "ارتفعت أسعار النفط مع توقع بعض المستثمرين بأن تقرر (أوبك+) الحفاظ على مستويات المعروض الحالية في يناير لتخفيف أي أثر على الطلب من انتشار أوميكرون".

ومن المرجح أن تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، اليوم الخميس ما إذا كان التجمع سيضخ المزيد من النفط في السوق وفق الخطط السابقة أو تقييد الإمدادات.

وعمد التجمع منذ أغسطس 2021 إلى إضافة 400 ألف برميل أخرى يوميا من الإنتاج إلى الإمدادات العالمية كل شهر، في إطار تقليصه تدريجيا التخفيضات القياسية المتفق عليها في عام 2020.

ومع ذلك، أدى المتحور الجديد إلى تعقيد عملية صنع القرار، إذ يتوقع مراقبون أن "أوبك+" قد توقف هذه الإضافات مؤقتا في يناير 2022 في محاولة لإبطاء نمو المعروض.

المصدر: رويترز