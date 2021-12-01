البورصة السعودية توافق على تسجيل وطرح أسهم 3 شركات

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تسجيل وطرح أسهم 3 شركات هي "جاز العربية" للخدمات و"العبيكان للزجاج" و"مصنع مياه الجوف الصحية" في السوق الموازية.

وأعلنت الهيئة عبر موقعها الرسمي في الإنترنت أنها وافقت على طلب شركة "مصنع مياه الجوف الصحية" بتسجيل وطرح 625 ألف سهم تمثل 20 في المئة، من أسهمها في السوق الموازية.

وفي إعلان لاحق قالت الهيئة إنها وافقت على طلب شرطة "العبيكان للزجاج" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأعلنت الهيئة أيضا الموافقة على طلب شركة "جاز العربية" للخدمات تسجيل وطرح 970 ألف سهم تمثل 5 في المئة، من أسهمها في السوق الموازية.

وقالت الهيئة إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأشارت إلى أنه "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وقالت إن موافقتها على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها.

المصدر: RT