"روس نانو" الروسية تسدد سندات بقيمة 4.5 مليار روبل

قامت شركة التقنية الروسية "روس نانو" بسداد سندات في البورصة بقيمة 4.5 مليار روبل ودفعت عائدات عليها بقيمة 204.2 مليون روبل.

وطرحت الشركة الروسية الأوراق المالية (السندات) في يونيو 2019 بفائدة مبدئية بنسبة 9.1% بشكل سنوي.

وكانت عملية سداد السندات محط أنظار الأسواق والمستثمرين، وذلك في ظل مفاوضات بين الشركة ودائنيها.

"روس نانو" هي مؤسسة روسية حكومية لتطوير الابتكار أنشئت في إطار المبادرة الحكومية "استراتيجية تطوير صناعة تقنية النانو". تتمثل مهمة مجموعة "روس نانو" في إنشاء صناعة تنافسية عالية التقنية تعتمد على تقنية النانو في روسيا.

المصدر: نوفوستي