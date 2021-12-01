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محمد بن زايد يطلق شراكة استراتيجية رائدة بين شركات إماراتية

مال وأعمال

محمد بن زايد يطلق شراكة استراتيجية رائدة بين شركات إماراتية
twitter/mohamedbinzayed
مراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية
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أطلق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، شراكة استراتيجية بين شركات "أدنوك" و"مبادلة" و"طاقة" لتصبح "مصدر" رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة في "توتير" للتواصل الاجتماعي: "قبل 15 عاما أطلقنا (مصدر) لتنويع مصادر الطاقة وإرساء ركائز الاستدامة في الإمارات.. واليوم نطلق شراكة استراتيجية بين (أدنوك) و(مبادلة) و(طاقة)، لتصبح معها (مصدر) رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.. بإذن الله، نثق بالمستقبل وبكفاءاتنا الوطنية لتحقيق طموحات الإمارات".

ووفقا للتغريدة فإن هذه الشراكة تهدف بين "طاقة" و"مبادلة "و"أدنوك" إلى تعزيز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.

وتسعى الشراكة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصدر في مجال الطاقة المتجددة لأكثر من 50 غيغاواط بحلول 2030.

المصدر: RT

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