محمد بن زايد يطلق شراكة استراتيجية رائدة بين شركات إماراتية

أطلق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، شراكة استراتيجية بين شركات "أدنوك" و"مبادلة" و"طاقة" لتصبح "مصدر" رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة في "توتير" للتواصل الاجتماعي: "قبل 15 عاما أطلقنا (مصدر) لتنويع مصادر الطاقة وإرساء ركائز الاستدامة في الإمارات.. واليوم نطلق شراكة استراتيجية بين (أدنوك) و(مبادلة) و(طاقة)، لتصبح معها (مصدر) رائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين.. بإذن الله، نثق بالمستقبل وبكفاءاتنا الوطنية لتحقيق طموحات الإمارات".

قبل 15 عاماً، أطلقنا "مصدر" لتنويع مصادر الطاقة وإرساء ركائز الاستدامة في الإمارات..واليوم نطلق شراكة إستراتيجية بين "أدنوك" و"مبادلة" و"طاقة" لتصبح معها "مصدر" رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين..بإذن الله، نثق بالمستقبل وبكفاءاتنا الوطنية لتحقيق طموحات الإمارات pic.twitter.com/Fpg6NPEzz1 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 1, 2021

ووفقا للتغريدة فإن هذه الشراكة تهدف بين "طاقة" و"مبادلة "و"أدنوك" إلى تعزيز ريادة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.

وتسعى الشراكة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصدر في مجال الطاقة المتجددة لأكثر من 50 غيغاواط بحلول 2030.

بالشراكة مع "طاقة" و "مبادلة"، سنقوم بتطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتعزيز دور الإمارات الريادي في مواكبة التحول في قطاع الطاقة.

#طاقة_للحياةpic.twitter.com/2oBUfjnIGY — ADNOC Group (@AdnocGroup) December 1, 2021

المصدر: RT