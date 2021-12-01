المركزي التركي يتدخل بقوة.. الليرة تهوي بعد تصريحات لأردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن خفض أسعار الفائدة أمر محفوف بالمخاطر، لكنه الطريقة الصحيحة لتشجع الاستثمار، ما ساهم في تراجع سعر صرف الليرة التركية مجددا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الليرة التركي انهارت مجددا خلال تعاملات اليوم، إذ بلغ سعر صرفها 13.71 ليرة للدولار، وهو مستوى تاريخي جديد.

وعقب ذلك أعلن البنك المركزي التركي عن تدخلات مباشرة في سوق العملات المحلية، في ظل تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

وقال أردوغان متحدثا في البرلمان التركي أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "ربما اخترنا الطريقة الأكثر خطورة ولكن الأصح للبلاد والشعب. الكل يعرف مدى قلقي بشأن سعر الفائدة المرتفع. ولن أقوم بإيقاف المسار (خفض الفائدة) لتشجيع الاستثمار".

وأضاف الرئيس التركي أن تركيا ستحدد سعر الفائدة ليس تحت الضغط، ولكن بناء على احتياجات البلاد.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 45% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وجاءت معظم تلك الخسائر بعد أن صعد أردوغان من دفاعه عن موقفه إزاء السياسة النقدية.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر 2021 على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20 بالمئة تقريبا.

المصدر: نوفوستي