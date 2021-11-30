إدارة بايدن: نشعر بإحباط من بقاء أسعار البنزين مرتفعة ونأمل أن تفرج "أوبك+" عن إمدادات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها تشعر بإحباط من بقاء أسعار البنزين مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط، آملة في إقرار مجموعة "أوبك+" الإفراج عن إمدادات نفطية.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في تصريح صحفي أدلت به مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على اتصال منتظم مع دول "أوبك+" وتأمل بأن تفرج المجموعة عن إمدادات من النفط عندما تجتمع الأربعاء لتلبية الطلب في السوق.

وأوضحت بساكي أن البيت الأبيض ليس على علم بأي تفكير في تقليص السحب المزمع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن تشعر بالإحباط من الأسعار المرتفعة للبنزين رغم الهبوط في أسعار النفط.

وقالت ساكي: "نعم، نحن محبطون. نحن محبطون لأنكم شهدتم انخفاضا في أسعار النفط ولم تروا انخفاضا في أسعار البنزين".

ويأتي هذا التصريح بعد أن تراجع سعر النفط الخام من مزيجي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط"، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس، حيث انخفض الأول إلى أقل من 68 دولارا والثاني إلى أدنى من 65 دولارا.

وأمر بايدن، يوم 23 نوفمبر، باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي في مسعى منسق مع دول أخرى، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاجها بكميات أكبر.

المصدر: "رويترز" + وكالات