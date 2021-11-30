طشقند: "طالبان" جاهزة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع أوزبكستان

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية أن السلطات الجديدة في أفغانستان جاهزة للبدء في تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة مع أوزبكستان.

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وجاء في بيان أصدرته الخارجية أن وفدا برئاسة عصمت الله إرغاشيف، المبعوث الخاص للرئيس الأوزبكي إلى الشأن الأفغاني أجرى لقاءات في كابل اليوم الثلاثاء مع أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة (المنبثقة عن حركة "طالبان")، أكد الجانب الأفغاني خلالها استعداده "للشروع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي بادرت إليها أوزبكستان في أقرب الآجال".

وذكرت الوزارة أن من بين هذه المشاريع بناء خط كهرباء "سورهان - بل خمري" وسكة الحديد "المزار الشريف - كابل - بيشاور"، وهما مشروعان مهمة لجر أفغانستان في عمليات التكامل والترابط الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن الجانب الأفغاني أكد للوفد الأوزبكي أنه "حتى أدنى تهديد لأوزبكستان أو غيرها من دول المنطقة والعالم لن تأتي أبدا من أراضي هذا البلد".

المصدر: "نوفوستي"