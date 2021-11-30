وزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ستتخذ إجراءات للحفاظ على توازن السوق و"أوميكرون" يفرض علينا الحذر

أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن منظمة الدول المصدرة للنفط و حلفاءها "أوبك+"ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق في ظل المخاوف من تفشي متحور كورونا "أوميكرون".

وأوضح في حديثه مع الصحفيين اليوم الثلاثاء أن "أوبك+" ستدرس خلال اجتماعها المنتظر الخميس المقبل تقارير الخبراء حول الإمدادات النفطية للسوق الدولية، مبرزا أنها "ستتخذ على ضوء هذه التقارير إجراءات من أجل توفير إمدادات جيدة للسوق النفطية تسمح باسترجاع توازنها".

وأضاف عرقاب أن متحور كورونا الجديد "أعطى انطباعا بأن لديه تأثيرات على الأسواق العالمية التي عرفت تراجعا في أسعار النفط الخام، وذلك بسبب إجراءات الغلق وتعليق الرحلات الجوية والبحرية التي اتخذتها خاصة الدول المستهلكة للمحروقات".

ولفت إلى أن تأثير هذا المتحور على السوق النفطية العالمية يبقى إلى حد اليوم "أوليا" ويستلزم "الحذر والمتابعة" من أجل أخذ التدابير اللازمة.

وفي رده على سؤال حول تصدير الغاز الطبيعي إلى إسبانيا بعد قرار التخلي عن استخدام خط الأنابيب العابر للمغرب بدءا من أول نوفمبر الماضي، جدد عرقاب "التزام الجزائر التام والوفي، عبر شركة سوناطراك، باتفاقات إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية