توقيع اتفاقيات قروض لتمويل مشروع غاز روسي ضخم

وقعت شركة "نوفاتيك" الروسية صاحبة مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" اتفاقيات قروض بقيمة تصل إلى 9.5 مليار يورو لمدة 15 عاما مع مؤسسات مالية دولية وبنوك تجارية.

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وأكدت الشركة أن حزمة التمويل التي تم توقيعها مع مجموعة من البنوك الدولية والروسية ستوفر التمويل الخارجي اللازم لمشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2".

و"أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" هو المشروع الثاني لشركة الغاز الروسية "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال". ويتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، وفي إطار المشروع من المخطط إنشاء 3 خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل لكل خط إلى 6.6 مليون طن.

وتقوم "نوفاتيك" بتنفيذ المشروع في إطار تحالف دولي يضم شركات عالمية، وتمتلك "نوفاتيك" في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" حصة تبلغ 60%.

المصدر: تاس