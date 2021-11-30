رئيس تركمانستان يبحث استثمار حقول النفط والغاز في قزوين مع "لوك أويل"

أفادت وسائل الإعلام الرسمية التركمانستانية بأن رئيس البلاد قربان قولي بيردي محمدوف بحث مع مدير شركة "لوك أويل" الروسية وحيد أليكبيروف استثمار حقول النفط والغاز في بحر قزوين.

وحسب موقع "أوريينت" الإعلامي التركمانستاني، فإن الرئيس بيردي محمدوف تحدث خلال اللقاء يوم الاثنين عن توسيع الرقعة الجغرافية لتوريدات المواد الهيدروكربونية في العالم واتجاهات سياسات بلاده في مجال الطاقة.

وأطلع أليكبيروف الرئيس التركماني على الأعمال التي تقوم بها "لوك أويل" في القسم التركماني من بحر قزوين، وقدم مقترحات بشأن مساهمة الشركة في المشاريع لتنويع قطاع النفط والغاز في تركمانستان.

وكان بيردي محمدوف وأليكبيروف قد بحثا استثمار الموارد الهيدروكربونية لمنطقة قزوين في أكتوبر الماضي.

المصدر: "تاس"