"التجارة الأمريكية": من المبكر جدا القول بأن "أوميكرون" سيكون له تأثير على سلاسل الإمدادات
Reuters /FW1F/Martin Petty
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قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، اليوم الاثنين، إنه من المبكر جدا القول بأن "أوميكرون"، المتحور الجديد لكوفيد-19، سيكون له أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي أكدت أن الولايات المتحدة لا تعيد النظر في خطة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية بعد هبوط في أسعار الخام مرتبط بظهور متحور كورونا الجديد.
وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن "أوميكرون" يحمل خطرا عالميا مرتفعا جدا للانتشار مع إعلان المزيد من الدول عن حالات للإصابة بالفيروس وإغلاق دول أخرى لحدودها.
المصدر: "رويترز"
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