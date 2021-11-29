الاسترليني يهبط مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا وسط مخاوف من أوميكرون

هبط الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، مقتربا من أدنى مستوى في 11 شهرا، بينما يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات اكتشاف متحور كورونا الجديد "أوميكرون" على آفاق الاقتصاد البريطاني.

وتراجع الاسترليني 0.31 بالمئة أمام الدولار الأمريكي إلى 1.3299 دولار بحلول الساعة 16:04 بتوقيت غرينتش، غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 البالغ 1.3278 دولار.

وفي مقابل العملة الأوروبية، تراجعت العملة البريطانية 0.12 بالمئة إلى 84.72 بنس لليورو.

المصدر: "رويترز"