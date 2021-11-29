مصر تتخذ اجراء لتحفيز صناعة الموبايلات وطنيا

أشار وزير المالية المصري، محمد معيط ، إلى أنه تم تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية تشجيعا للصناعة الوطنية، على نحو يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار في مصر.

وقال إنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10% على الهواتف المحمولة المستوردة، تحفيزا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات، خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و"التابلت" معفاة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم.

وأشار إلى أنه تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجا نهائيا بما يعادل 5%، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2 إلى 5%، لافتا إلى أن المعالجة الجمركية لتعريفة "الخلايا الضوئية" تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.

كذلك أشار إلى أنه تم خفض الضريبة الجمركية من 60% إلى 2% لـ"الرؤوس النافثة للأوعية المعباة تحت ضغط" (رؤوس البخاخات)، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات، وتم فرض ضريبة جمركية على ما يرد في شكل "ألواح من الغرانيت" بنسبة 20%.

المصدر: RT