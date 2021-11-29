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كم عام ستكفي احتياطيات روسيا من النفط والغاز؟

مال وأعمال

كم عام ستكفي احتياطيات روسيا من النفط والغاز؟
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن الفترة الزمنية التي ستكفي احتياطيات روسيا من النفط والغاز، وتعد موارد الطاقة سلعة رئيسية في الصادرات الروسية.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، على هامش مشاركته في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، إن احتياطيات النفط في روسيا ستكفي لمدة 30 عاما على الأقل، أما احتياطيات الغاز فتكفي لمدة 50 عاما.

وأشار إلى أن الاحتياطيات تكفي لهذه الفترة من الزمن في ظل الظروف الحالية ومستويات الإنتاج في روسيا، وأضاف المسؤول أن روسيا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز.

ووفقا لنوفاك فإن روسيا واثقة من إمكانية بيع احتياطياتها من النفط والغاز على الرغم من عملية الانتقال إلى الطاقة الخضراء، وأشار إلى أنه في السنوات المقبلة سيكون هناك طلب على موارد الطاقة في الأسواق.

المصدر: تاس

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