أمير سعودي يكشف "سبب" تراجع أسعار النفط ويتحدث عن "حل بايدن العبقري"

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تراجع أسعار النفط، معتبرا أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول اللجوء إلى المخزون الاحتياطي لبلاده، لم يكن المؤثر في هذا التراجع.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "المتحور الجديد "أميكرون" (من فيروس كورونا) هو المتسبب في انخفاض سعر النفط، أما حل بايدن العبقري باللجوء للاحتياطي فلم يكن له أي تأثير!!"

وأضاف: "لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد، فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها. وأظن أن هذا الوضع(الذعر من المتحور وهبوط النفط) لن يطول".

المتحور الجديد #أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط أما حل بايدن العبقري باللجوء للإحتياطي فلم يكن له أي تأثير!!

لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها.

وأظن أن هذا الوضع(ذعر المتحور وهبوط النفط)لن يطول. — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 28, 2021

وكان البيت الأبيض، قد أعلن سابقا في بيان له، أنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر قليلة، موضحا أن الخطوة تهدف للمساعدة في تهدئة أسعار النفط وتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويرى البيت الأبيض أن أسعار النفط مرتفعة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

كما تعهد الرئيس جو بايدن بأن تتخطى بلاده الارتفاع في أسعار الوقود، معتبرا أن "اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل مشكلة أسعار النفط بشكل سريع، لكنه سيسهم في حل تدريجي".

المصدر: RT