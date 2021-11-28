إيران وأذربيجان وتركمانستان توقع اتفاقا لتبادل الغاز

وقعت إيران وأذربيجان وتركمانستان، اليوم الأحد، اتفاقا لتبادل الغاز بحجم يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية حكومية أن الاتفاق أبرم في عاصمة تركمانستان عشق آباد بحضور الرئيسين الإيراني، إبراهيم رئيسي، والأذربيجاني، إلهام علييف.

وتنص الوثيقة على أن تركمانستان ستبيع ما بين 1.5 مليار إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا لأذربيجان بموجب الاتفاق الثلاثي الموقع على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في تركمانستان.

وسبق أن أعلن وزير النفط الإيراني، جواد عوجي، يوم 21 نوفمبر، التوصل اتفاق حول تصدير الغاز بشكل غير مباشر إلى أذربيجان عبر إيران من دول الجوار بينها تركمنستان.

المصدر: وكالات إيرانية