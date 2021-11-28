"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب التي كانت مقررة في السادس من ديسمبر وما بعد حتى إشعار آخر.

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وقال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد في بيان إن "التأجيل يأتي نتيجة التغييرات الأخيرة في بروتوكولات الدخول التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية، وتلتزم الشركة بتدشين خدماتها إلى تل أبيب بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل حظر دخول الأجانب في إطار جهود مكافحة سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"