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وزارة النفط السورية تعلن عن رفع سقف التعبئة للآليات من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة

مال وأعمال

وزارة النفط السورية تعلن عن رفع سقف التعبئة للآليات من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة
Reuters
دمشق، أرشيف
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، رفع سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التزود بالوقود من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة، اعتبارا من اليوم السبت.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه تم رفع سقف التعبئة بالنسبة للآليات العاملة على البنزين ليصبح 60 ليترا شهريا بدلا من 40 ليترا من خارج المخصصات الشهرية، كما تمت إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 ليترات شهريا، وشريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 ليترا، من مادة المازوت شهريا.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت في الحادي عشر من الشهر الجاري سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين "أوكتان 90" الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الالكترونية للآليات والمركبات بـ 1700 ليرة سورية لليتر المازوت، و 2500 ليرة لليتر البنزين، وبكمية 40 ليترا شهريا لكلا المادتين.

المصدر: وكالة "سانا"

 

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