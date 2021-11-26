بمشاركة روسية.. وزير باكستاني يكشف عن تكلفة مشروع غاز ضخم

كشف وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان، عن تكلفة بناء خط أنابيب الغاز "السيل الباكستاني"، الذي كان معروفا سابقا باسم "شمال - جنوب".

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وتشارك روسيا في المشروع، ووفقا للوزير الباكستاني فإن تكلفة بناء خط الأنابيب هذا ستبلغ 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المشروع ستكون له أهمية كبيرة لكل من باكستان وروسيا من حيث الاستثمار.

وكانت موسكو وإسلام أباد قد وقعتا في 2015 اتفاقا لبناء خط الأنابيب "شمال - جنوب"، الذي من المفترض أن يبلغ طوله 1.1 ألف كيلومتر، وعلى أن تصل طاقته التمريرية إلى 12.4 مليار متر مكعب سنويا.

ويفترض أن يصل خط الأنابيب بين محطات استقبال الغاز المسال في مدينة كراتشي بجنوب باكستان ومدينة لاهور في الشمال، حيث سيتم بناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بواسطة الغاز الطبيعي المسال.

وفي شهر مايو من العام الجاري قررت روسيا وباكستان إعادة تسمية المشروع المشترك لبناء خط أنابيب الغاز إلى "السيل الباكستاني" (باكستان ستريم).

المصدر: نوفوستي