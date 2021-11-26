غرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من وشنطن ترخيص "سبوتنيك V"

توجهت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا إلى السلطات الأمريكية بطلب منح الترخيص للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس الغرفة، أليكسيس رودزيانكو، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن "السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة يتطلب أمرين، هما التأشيرة التي يستحيل الحصول عليها الآن، والتطعيم بلقاح صادقت عليه منظمة الصحة العالمية أو الولايات المتحدة".

وتابع: "ولذلك طلبنا من الحكومة الأمريكية بأن تسمح بدخول المطعمين باللقاحات الأخرى أثناء السفر لغرض الأعمال، بما في ذلك "سبوتنيك V".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة الأمريكية بحثت موضوع الاعتراف باللقاح الروسي في أوائل أكتوبر الماضي، حيث التقى وفد برئاسة وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بوفد أمريكي في مدينة جنيف السويسرية.

يذكر أن غرفة التجارة الأمريكية في روسيا هي منظمة غير حكومية تمثل رجال الأعمال الأمريكيين المقيمين في روسيا، تم تأسيسها في عام 1994 ومقرها موسكو، وهي تعمل على تعزيز الروابط بين أوساط الأعمال في البلدين.

المصدر: "تاس"