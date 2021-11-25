الروبل الروسي يعوض بعض خسائره وبورصة موسكو تصعد

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار واليورو، اليوم الخميس، وذلك في ظل استقرار أسعار النفط في الأسواق، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 11:02 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 40 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.59 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 27 كوبيكا إلى 83.66 روبل.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن ارتفاع العملة الروسية جاء في ظل استقرار أسعار النفط، حيث تم اليوم تداول مزيج "برنت" عند مستوى 82 دولارا للبرميل.

كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو بعدما كانا قد سجلا تراجعا خلال الأيام الماضية، وارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.59% إلى 3972 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1% إلى 1677 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + نوفوستي