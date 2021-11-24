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تركيا.. اجتماع ممثلين عن البنك المركزي والقطاع المصرفي بعد تدهور الليرة

مال وأعمال

تركيا.. اجتماع ممثلين عن البنك المركزي والقطاع المصرفي بعد تدهور الليرة
Reuters
بعد هبوط الليرة لمستويات قياسية.. مسؤولون من البنك المركزي والقطاع المصرفي في تركيا يجتمعون غدا
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كشف مصدر مصرفي مطلع، أن مسؤولين في البنك المركزي التركي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي واتحاد المصارف سيجتمعون الخميس، لبحث آخر التطورات في الاقتصاد التركي بعد انهيار الليرة.

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وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين سيجتمعون بعد ظهر الخميس لمناقشة التطورات الاقتصادية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار على مدار جلسات التداول الإحدى عشرة الماضية وخسرت ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها هذا العام، فيما جاءت حوالي نصف هذه الخسائر منذ بداية الأسبوع الماضي.

وأنهت الليرة جلسة الأربعاء منخفضة 5.73 بالمئة إلى 12.0848 مقابل الدولار.

المصدر: رويترز

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