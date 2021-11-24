إيطاليا.. سائقو التاكسي يطالبون الحكومة بحمايتهم من هيمنة الشركات متعددة الجنسيات (فيديو)

تجمع سائقو التاكسي الإيطاليون المضربون عن العمل اليوم الأربعاء في "ساحة الجمهورية" وسط روما، لمطالبة الحكومة بحمايتهم من هيمنة الشركات متعددة الجنسيات وسيارات الأجرة غير النظامية.

وجاءت موجة غضب سائقي التاكسي ردا على تبني الحكومة مطلع نوفمبر "مرسوم المنافسة" الذي يقتضي أحد بنوده تطوير المنصات التقنية في قطاع سيارات الأجرة وإلغاء تنظيم السوق في هذا القطاع.

ويخشى السائقون أن تقود رغبة السلطات في تطوير المنافسة في قطاع خدمات التاكسي إلى ظهور الشركات العملاقة متعددة الجنسيات في البلاد، الأمر الذي يهدد الشركات الصغيرة بالإفلاس.

المصدر: "نوفوستي"