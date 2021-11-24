قفزة في تحويلات التونسيين العاملين في الخارج

كشف البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في التحويلات المالية من التونسيين العاملين في الخارج.

وقال المركزي التونسي، إن التحويلات المالية ارتفعت 33% في الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر هذا العام لتصل إلى 6.8 مليار دينار (2.35 مليار دولار).

ومقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي، أظهرت أرقام البنك أن التحويلات بلغت 5.1 مليار دينار في الفترة نفسها في 2020 .

ويعني ذلك أن التحويلات المالية صعدت بقيمة 1.8 مليار دينار تونسي.

المصدر: رويترز