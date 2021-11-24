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بو حبيب: تلقينا وعودا من موسكو بخصوص تشجيع الشركات الروسية للعمل والاستثمار في لبنان

مال وأعمال

بو حبيب: تلقينا وعودا من موسكو بخصوص تشجيع الشركات الروسية للعمل والاستثمار في لبنان
Reuters Mohamed Azakir
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب
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كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب اليوم الأربعاء أن بلاده تلقت وعودا من روسيا بخصوص تشجيع شركاتها للعمل والاستثمار في لبنان.

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وفي مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية قال بو حبيب الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو: "طلبنا، وتمت تلبيتنا من الجانب الروسي بخصوص تشجيع الشركات الروسية على العمل في لبنان، خاصة أنه لدينا الآن مسألة ترميم المرفأ، وهذا شيء هائل، لذلك طلبنا من روسيا أن تأتي... هناك أيضا مشاريع الكهرباء من ناحية التوسيع والتطوير في مجال توليد الكهرباء لذلك طلبنا منهم (الروس) أن يدخلوا".

ويوم الاثنين الماضي أكد بو حبيب في مقابلة مع RT أن الشركات الروسية مستعدة للمشاركة في مناقصات إعادة إعمار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن الحديث لا يدور عن إعمار المنازل المدمرة جراء انفجار المرفأ. 

المصدر: "سبوتنيك"

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