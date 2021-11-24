بيسكوف: الكرملين لا يرى أي سبب للقلق المفرط بسبب التضخم

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، إن الكرملين لا يرى أي سبب للقلق المفرط بسبب التضخم والمؤشرات الأخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قلقا بشأن ضعف الروبل على خلفية التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وبيلاروس وهل هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة سعر الفائدة لدى البنك المركزي وارتفاع الأسعار، شدد بيسكوف على أن الحكومة الروسية والبنك المركزي، يحافظان على جميع المعايير اللازمة لاستقرار الاقتصاد الكلي في روسيا.

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وأضاف ممثل الكرملين: "من المستحيل العيش في العالم الحديث، وعدم الإحساس بضغوط نزعات التضخم الدولية. نشهد معكم تضخما غير مسبوق في معدلات التضخم في منطقة الدولار، وتضخما مرتفعا في منطقة اليورو. للأسف لا يمكن البقاء بشكل منعزل عن هذه النزعات السلبية".

المصدر: نوفوستي