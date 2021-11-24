وزير إماراتي يزور إسرائيل على رأس وفد يضم العديد من المسؤولين

أجرى أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات هذه الأيام زيارة إلى إسرائيل على رأس وفد ضم عددا من المسؤولين في الدولة.

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وتتمحور زيارة الفلاسي، حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل، بهدف التعلم بصورة معمقة حول كيفية تعامل إسرائيل مع هذه الشركات.

وضم الوفد الإماراتي مسؤولين حكوميين، ومسؤولين عن موضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ومسؤولين من قبل السفارة الإماراتية في إسرائيل ومن "مؤسسة دبي للمستقبل".

وأجرى الوزير أمس زيارة بمرافقة وزير السياحة الإسرائيلي يوآل رازفوزوف ورئيس بلدية تل أبيب-يافا رون حولداي جولة في مدينة تل أبيب، وكجزء من الجولة زاروا "مركز للسلام والابتكار" الواقع في مدينة يافا، وانضم إلى الجولة السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة، وزارت المجموعة منطقة "روتشلد" وسط تل أبيب، بعدها المجموعة أكملت طريقها إلى المكتبة التي تقع في مبنى تاريخي خارج المنطقة والتي أسستها البلدية، وتوفر مساحة عمل للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وزار الوفد الثلاثاء أيضا مركز "ماعوف" وسط مدينة تل أبيب وهي أحد الهيئات الميدانية لوكالة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق قال المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية رون مالكا: "سعدت بأن أعرض أمام الوزير أهمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي الإسرائيلي، الأعمال الصغيرة والمتوسطة تقوي الاقتصاد المحلي، تخلق فرص عمل وبيئة تنافسية، عرضت أمامه مع باقي العاملين في وكالة الأعمال الصغيرة، الأدوات التي طورناها في إسرائيل لدفع هذه الأعمال وناقشنا الامكانيات للتعاون بالموضوع بين البلدين".

وأضاف: "بدون أدنى شك المبادرون المصنعون والمصدرون الذي شاركوا في هذا الاجتماع، سيتمتعون بثمار هذا التعاون وسيستخدمون بأنفسهم كرأس حربة لخلق الجسور وتعميق العلاقات القائمة بين البلدين ومجتمع الاعمال".

المصدر: i24news