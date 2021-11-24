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"أغنام مخدرة".. ضبط شحنة مخدرات قادمة إلى الكويت من دولة مجاورة مخبأة بطريقة لا تخطر على بال!

مال وأعمال

Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة.

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وتمكن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق جوانب من هذه العملية.

المصدر: RT

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