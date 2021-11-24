"أغنام مخدرة".. ضبط شحنة مخدرات قادمة إلى الكويت من دولة مجاورة مخبأة بطريقة لا تخطر على بال!
Reuters Stephanie McGehee
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة.
وتمكن قطاع الأمن الجنائي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هذه الشحنة، حيث نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق جوانب من هذه العملية.
ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في احشاء اغنام حية قادمة من دولة مجاورة pic.twitter.com/fGtrb1jyqP— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 23, 2021
المصدر: RT
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