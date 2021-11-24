اليابان تعلن عن كميات النفط التي ستسحبها من احتياطيها الاستراتيجي

صرح وزير الصناعة الياباني كويتشي هاجيودا للصحفيين اليوم بأن اليابان ستسحب بضع مئات الآلاف من الكيلو لترات من احتياطياتها الوطنية من النفط ولكن لم يتم تحديد توقيت البيع إلى الآن.

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وقبل ذلك قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومته ستسحب بعض الاحتياطيات، بعد طلب أمريكي، بطريقة لا تخالف القانون الياباني الذي لا يسمح ببيع المخزونات إلا في ضوء احتمالية تعطل الإمدادات.

ويعادل كيلو لتر واحد 6.29 برميل من النفط. وذكرت صحيفة "نيكاي" في وقت سابق أن اليابان ستسحب حوالي 4.2 مليون برميل من النفط.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان اليوم، أن الولايات المتحدة ستفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون الأشهر القادمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

كذلك أعلنت الهند أنها ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، فيما قررت الحكومة اليابانية تنظيم بيع كميات من النفط ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

المصدر: رويترز