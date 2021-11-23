بنك دولي يقدم تمويلا بقيمة 360 مليون دولار لمصر
Reuters
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صرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بأن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بملايين الدولارات.
ووفقا للوزيرة فإن البنك وافق على تمويل بقيمة 360 مليون دولار وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام.
وأضافت الوزيرة أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
المصدر: رويترز
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