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دول من الشرق الأوسط مستعدة للمشاركة في إنتاج درونات روسية

مال وأعمال

دول من الشرق الأوسط مستعدة للمشاركة في إنتاج درونات روسية
Sputnik
طائرة بدون طيار "أوريون- ي"
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قال المكتب الصحفي لشركة "كرونشتادت"، إن ممثلين لدول من الشرق الأوسط أعلنوا عن رغبتهم في المشاركة بالتعاون في إنتاج طائرات بدون طيار طورتها الشركة.

  وذكر المكتب، في بيان صدر عقب المشاركة في معرض دبي للطيران الدولي 2021 في دبي، أن منتجات الشركة تثير اهتمام ممثلي دول الخليج، وبعض الدول الإفريقية وجنوب شرق آسيا.

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وأضاف المكتب الصحفي، أن ممثلي مؤسسات صناعية من دول الشرق الأوسط، أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في إنتاج الطائرات بدون طيار "أوريون- ي" التي طورتها الشركة.  

وشدد البيان، على أن الشرق الأوسط بالذات يعتبر أكثر الأسواق الواعدة لتوريد هذه الطائرات.

وقال البيان: "يبدي الزبائن في هذه المنطقة، متطلبات صارمة تجاه الدرونات والأنظمة غير المأهولة. ونحن نستطيع تلبية هذه المتطلبات وندرك أن ذلك سيزيد من القدرة التنافسية للتكنولوجيات الروسية غير المأهولة في السوق العالمية، وسيسمح لروسيا بشغل مكانة جيدة في توريد الطائرات بدون طيار".

المصدر: تاس

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