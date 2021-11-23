دعوة ليبية إلى تركيا للمشاركة في خطة "عودة الحياة"

دعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أبو بكر الغاوي، الشركات التركية للمشاركة في خطة "عودة الحياة" من خلال تفعيل مشروعاتها المعلقة والمشاركة في مشاريع جديدة.

جاء ذلك أمس الاثنين خلال لقاء الوزير مع سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، والوفد المرافق له، وبحضور عدد من الشركات التركية العاملة في ليبيا والمنفذة لعدد من المشاريع، وإبراهيم تاكيته، رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وميلاد شقلوف، مدير عام الجهاز.

وأكد أبو بكر الغاوي عمق العلاقات بين البلدين، وأن تركيا شريك اقتصادي لليبيا، و"بتراجع عمل الشركات التركية فإن الخسائر تشمل البلدين"..

وفي وقت سابق من أمس الاثنين أعلنت وزارة الإسكان والتعمير الانتهاء من خطة قصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، تشمل تطوير 539 مدينة و591 مشروعًا تنمويًّا ضمن خطة "عودة الحياة". وأشارت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أن الخطة تهدف إلى معالجة أوضاع العمران القائم ووضع حد للبناء العشوائي والانفلات العمراني، وهي خطة تشمل كل المدن الليبية.

وفي 17 نوفمبر الجاري، اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية على استكمال الإجراءات التعاقدية، وذلك للبدء الفعلي في عدد من المشروعات الأساسية ضمن خطة التنمية "عودة الحياة".

المصدر: الوسط